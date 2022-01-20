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Anacleto Campanella volta a ter luz; jogo entre Cruzeiro x São Paulo pela Copinha começará às 21h30

Duelo entre as equipes iniciará no horário previsto. Estádio estava sem energia desde às 16h30, devido às fortes chuvas...
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Publicado em 

19 jan 2022 às 21:29

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 21:29

O jogo entre Cruzeiro x São Paulo, pelas quartas de final da Copinha, iniciará no horário das 21h30. A FPF chegou atrasar o início da partida em meia hora, mas voltou atrás. O Estádio Anacleto Campanella, que receberá a partida, estava sem energia. A região do ABC Paulista, onde fica o Anacleto, sofreu com as fortes chuvas na tarde desta quarta-feira (19). Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas a manutenção do estádio, um gerador foi levado para o estádio para assegurar o início do jogo.
Apesar da volta da energia, os torcedores ainda não entraram. Há grandes filas nos arredores do estádio. Serão 4.600 torcedores, sendo 3.600 do São Paulo e 800 do Cruzeiro. O São Paulo jogou todas as partidas no Anacleto Campanella nesta edição da Copinha. Até aqui, são seis jogos e seis vitórias.
Crédito: EstádioAnacletoCampanellavoltouaterluzcercadeumahoraantesdojogo(Foto:GabrielSantos

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