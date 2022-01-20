Anacleto Campanella volta a ter luz; jogo entre Cruzeiro x São Paulo pela Copinha começará às 21h30

O jogo entre Cruzeiro x São Paulo, pelas quartas de final da Copinha, iniciará no horário das 21h30. A FPF chegou atrasar o início da partida em meia hora, mas voltou atrás. O Estádio Anacleto Campanella, que receberá a partida, estava sem energia. A região do ABC Paulista, onde fica o Anacleto, sofreu com as fortes chuvas na tarde desta quarta-feira (19). Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas a manutenção do estádio, um gerador foi levado para o estádio para assegurar o início do jogo.