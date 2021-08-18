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futebol

'Amuleto da sorte', Victor Andrade tem aproveitamento de 70% no Remo

Com o atacante em campo, clube paraense quadruplica chances de vitória
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Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 19:32
Crédito: Samara Miranda/Remo
O Clube do Remo venceu mais uma na Série B e pulou para a 11ª colocação na competição, com o 2 a 1 em cima do Confiança, fora de casa, com direito a gol nos acréscimos de Victor Andrade, que tem sido peça fundamental no time.Desde a chegada de Victor, o aproveitamento dos paraenses na Série B aumentou. São nove jogos com o atacante em campo, sendo seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 70,4%.
O mesmo não acontece quando o novo xodó do torcedor não está em campo. Sem a presença de Victor, o Remo conquistou apenas sete de 30 pontos disputados, aproveitamento de 23%.
O gol marcado na noite da última terça-feira evidencia ainda mais a boa fase do atacante. O segundo gol com a camisa Azulina foi especial, já que as redes foram balançadas em Aracaju-SE, cidade natal do jogador. Nas arquibancadas, a comemoração veio em peso, principalmente pelo pai do atleta, seu Jorge Nelson, que viu o filhão garantir os três pontos para o Remo.
Restando 19 rodadas para o fim da Série B (segundo turno), o Remo pode chegar ao topo da tabela caso Victor Andrade siga com a eficácia e efetividade dentro das quatro linhas. O próximo jogo dos Azulinos acontece no próximo sábado, diante do CRB, às 21h (Brasília), no Pará.

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