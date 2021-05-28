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futebol

Amistosos, Série B... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
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Publicado em 28 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 02:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A sexta-feira (28) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. O dia marca o início da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Pela 1ª rodada, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, às 21h30, na cidade de Goiânia.
Brasileirão Série B vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do Botafogo
Além disso, a seleção da Itália enfrenta a equipe de San Marino, às 15h45, em um amistoso internacional. A transmissão será feita pelo canal TNT Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h45 - Itália x San Marino Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
16h - Brasil de Pelotas x Londrina Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Guarani x Vitória Brasileirão Série BOnde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Náutico x CSA Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
21h30 - Vila Nova x Botafogo Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere

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