Amistosos, Série B... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A sexta-feira (28) de futebol será agitada pelas competições ao redor do mundo. O dia marca o início da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Pela 1ª rodada, o Botafogo enfrenta o Vila Nova, às 21h30, na cidade de Goiânia.

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Além disso, a seleção da Itália enfrenta a equipe de San Marino, às 15h45, em um amistoso internacional. A transmissão será feita pelo canal TNT Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h45 - Itália x San Marino Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h - Brasil de Pelotas x Londrina Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere

19h - Guarani x Vitória Brasileirão Série BOnde assistir: SporTV e Premiere

21h30 - Náutico x CSA Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere