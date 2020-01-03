Amistoso entre Botafogo e Vitória no Kleber Andrade é confirmado
A negociação chegou ao fim e o amistoso de pré-temporada entre o Botafogo e o Vitória-ES foi confirmado nesta quinta-feira. A partida foi marcada para o dia 21 de janeiro, às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Os ingressos serão vendidos nos valores de 50 reais (inteira) e 25 reais (meia-entrada). Os pontos de venda ainda vão ser divulgados. A carga de entradas será de 10 mil bilhetes. Por questões internas do estádio, não será liberada a totalidade de cadeiras do Kleber Andrade, que é de 19.600 lugares.
Cogitou-se fazer um segundo amistoso no dia 23 contra o Estrela do Norte, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, porém a diretoria do Alvinegro descartou essa atividade, por conta de questões logísticas, já que o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro no dia 24.
Porém, deve acontecer um jogo-treino durante a pré-temporada no China Park (entre os dias 12 e 24), mas contra outro rival: o Rio Branco de Venda Nova, que já encarou o Fogão em 2017, sendo goleado por 7 a 0 (assista no vídeo abaixo).
A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, porém, será no dia 18 de janeiro, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. A segunda partida, no dia 21, será contra o Madureira. Para esses dois primeiros jogos, o clube prevê utilizar um time misto com atletas do sub-20 e reservas que devem voltar antes do fim da pré-temporada.
Já o Vitória-ES tem a sua estreia no Campeonato Capixaba marcada para o dia 25 de janeiro, quando recebe a visita do São Mateus, às 15h, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.