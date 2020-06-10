Amistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversário

Com a volta do futebol inglês marcada para o próximo dia 17, os clubes da Terra da Rainha foram autorizados a realizarem amistosos de preparação antes da bola voltar a rolar oficialmente. Nesta terça-feira, no entanto, um amistoso teve que ser cancelado às pressas.
O Manchester United receberia o Stoke City, da segunda divisão, no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos. Após uma nova rodada de testes feita na última segunda-feira, foi confirmado que um jogador do Stoke testou positivo, de acordo com o jornal "Daily Mail".
Ainda de acordo com a publicação, não houve contato entre os atletas do United com os do Stoke, já que os jogadores se preparariam em vestiários distantes.
O Manchester United retorna ao Campeonato Inglês no dia 19, contra o Tottenham, em Londres. O time de Solskjaer está em quinto lugar, com 45 pontos na tabela.E MAIS:Manhã do Mercado: Futuro de Igor Gomes, Dybala quer jogar na Espanha, United em busca de zagueiro...Confira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaBenfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibusBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da AlemanhaHaaland e Reus voltam a treinar pelo Borussia Dortmund após lesões E MAIS: