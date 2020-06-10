Amistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversário

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

Com a volta do futebol inglês marcada para o próximo dia 17, os clubes da Terra da Rainha foram autorizados a realizarem amistosos de preparação antes da bola voltar a rolar oficialmente. Nesta terça-feira, no entanto, um amistoso teve que ser cancelado às pressas.

O Manchester United receberia o Stoke City, da segunda divisão, no centro de treinamentos dos Diabos Vermelhos. Após uma nova rodada de testes feita na última segunda-feira, foi confirmado que um jogador do Stoke testou positivo, de acordo com o jornal "Daily Mail".

Ainda de acordo com a publicação, não houve contato entre os atletas do United com os do Stoke, já que os jogadores se preparariam em vestiários distantes.