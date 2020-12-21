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futebol

Amigo de Salah afirma que atacante está infeliz e chateado no Liverpool

Aboutrika, ex-jogador da seleção egípcia, revelou que há a possibilidade dos Reds venderem o camisa 11 ao final da temporada por questões econômicas...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 08:54

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 08:54

Crédito: Salah é o artilheiro do Liverpool na Premier League (ADAM DAVY / POOL / AFP
Salah não tem futuro certo no Liverpool. Após ser perguntado pelo jornal “As” sobre a possibilidade de jogar no Real Madrid ou Barcelona, o egípcio deu uma resposta enigmática e não garantiu sua permanência na Inglaterra. Nesta segunda-feira, Aboutrika, amigo do atacante e ex-companheiro de Egito, afirmou à “beIN Sports” que o camisa 11 não está feliz em Anfield.
> Veja a tabela da Premier League
- Chamei Salah para conversas sobre sua situação no Liverpool e está decepcionado, mas isso não afetará suas atuações no campo. Sei que Salah não está feliz no Liverpool, me disse suas razões, mas é seu segredo e não vou falar em público. Uma das razões da chateação foi não ter sido capitão contra o Midtjylland.O atacante já recebeu proposta do Real Madrid em 2018 e recusou, mas ainda segue sendo especulado na equipe merengue. Aboutrika revelou que o Liverpool pode se desfazer do jogador ao final da temporada.
- Se Salah fosse jogador do Real Madrid ou Barcelona e jogasse no mesmo nível que joga no Liverpool, teria ganhado uma Bola de Ouro. Na minha opinião, o Liverpool está considerando vendê-lo por razões econômicas. Não tenho nenhuma influência nas decisões que o Salah toma, ele é meu amigo e suficientemente inteligente para saber o que é melhor para ele.
No duelo contra o Midtjylland, pela Champions League, o lateral Alexander-Arnold recebeu a faixa de capitão dada pelo técnico Jurgen Klopp. O egípcio também iniciou o último confronto contra o Crystal Palace no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, deu uma assistência e marcou dois gols na partida.

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