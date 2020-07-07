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futebol

Amigo de Neymar o vê envolvido com projeto do Paris Saint-Germain

Ander Herrera, companheiro de clube do brasileiro, não acredita que o camisa 10 irá para o Barcelona ou que Mbappé irá para o Real Madrid. Espanhol elogia craque do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 12:35

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:35

Crédito: Divulgação/ PSG
O meio-campista Ander Herrera, do Paris Saint-Germain, disse que vê com muita dificuldade uma saída do Neymar para o Barcelona ou do Mbappé para o Real Madrid neste momento. No programa “El Transistor”, o espanhol vê os companheiros muito felizes na capital francesa, mas crê que a situação econômica não ajuda os dois gigantes.- Eu os vejo muito envolvidos e felizes. Não tem nada a ver com o que é dito. Além disso, não acho que Real Madrid ou Barcelona possam enfrentar uma operação desse calibre nesse momento, embora eu não seja economista e nem esteja dentro desses dois clubes.
Herrera também é amigo pessoal de Neymar, elogiou o brasileiro e disse que o atacante gosta do ambiente, dos companheiros e citou até o aniversário do camisa 10 para exemplificar.
- Vejo Neymar absolutamente envolvido no projeto, tentando manter o grupo forte, organizando refeições em sua casa, além de seu aniversário. É um prazer compartilhar momentos com ele na equipe. O vejo cada vez mais perto de se tornar o sucesso de Messi e Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro.
O PSG volta a campo neste mês de julho para a disputa das finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa. Após o encerramento precoce do Campeonato Francês, o clube foi declarado campeão. Além disso, em agosto, o time de Neymar e Herrera entrará em campo pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

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