Amigo de Neymar o vê envolvido com projeto do Paris Saint-Germain

Crédito: Divulgação/ PSG

O meio-campista Ander Herrera, do Paris Saint-Germain, disse que vê com muita dificuldade uma saída do Neymar para o Barcelona ou do Mbappé para o Real Madrid neste momento. No programa “El Transistor”, o espanhol vê os companheiros muito felizes na capital francesa, mas crê que a situação econômica não ajuda os dois gigantes.- Eu os vejo muito envolvidos e felizes. Não tem nada a ver com o que é dito. Além disso, não acho que Real Madrid ou Barcelona possam enfrentar uma operação desse calibre nesse momento, embora eu não seja economista e nem esteja dentro desses dois clubes.

Herrera também é amigo pessoal de Neymar, elogiou o brasileiro e disse que o atacante gosta do ambiente, dos companheiros e citou até o aniversário do camisa 10 para exemplificar.

- Vejo Neymar absolutamente envolvido no projeto, tentando manter o grupo forte, organizando refeições em sua casa, além de seu aniversário. É um prazer compartilhar momentos com ele na equipe. O vejo cada vez mais perto de se tornar o sucesso de Messi e Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro.