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America-RJ anuncia Givanildo Oliveira como novo treinador do time para o Campeonato Carioca

'O Rei do Acesso chegou', publicou o clube em suas redes sociais. Esta será a primeira vez do treinador em um time do Rio de Janeiro...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 20:24

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 20:24
Crédito: Divulgação/América
Givanildo Oliveira é o novo técnico do América-RJ. Aos 72 anos, o treinador chega para comandar o time na fase preliminar do Campeonato Carioca. A expectativa é de que o América avance à fase principal. O clube celebrou nas redes sociais a chegada do "Rei do Acesso", como é conhecido o profissional.
>>> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro 2020Givanildo tem 18 estaduais, quatro títulos nacionais no currículo e duas copas regionais. O convite foi feito pessoalmente pelo presidente Sidney Santana. Esta será a primeira do técnico no comando de um time do Rio de Janeiro.
- A expectativa é grande. Estou vindo para um grande clube, que é o America. O primeiro contato com o presidente foi muito bom. Eu sei que o tempo é curto, mas vamos trabalhar firme para conquistarmos o nosso objetivo. A gente trabalhará jogo a jogo. E esperamos já conseguir a vitória no jogo de quarta-feira - disse Givanildo ao site oficial do América. Com seis pontos em cinco jogos, o America é o 5º colocado na seletiva do Cariocãp. O time volta a entrar em campo na quarta-feira, às 15h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa.

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