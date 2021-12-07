América-MG x São Paulo: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, América-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Minas Gerais-MG. A partida não terá a presença da torcida do Tricolor, que segundo o Coelho, não fez o pedido para a reserva das entradas. Com a permanência na primeira divisão garantida, o São Paulo agora mira uma vaga na primeira fase da Libertadores. A equipe é a 13ª colocada, com 48 pontos conquistados, a dois pontos justamente do Coelho, que está se classificando para a competição continental.
O América-MG, por sua vez, está na oitava colocação e quer a vitória para confirmar a vaga na Libertadores.
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