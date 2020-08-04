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América-MG x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Coelho e Galo duelam novamente nesta quarta-feira e decidirão quem vai jogar a final do Campeonato Mineiro de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 15:58

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 15:58

Crédito: Mourão Panda / América
O duelo desta quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30, no Independência, entre Atlético-MG e América-MG, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro decidirá se Galo ou Coelho se manterão na disputa pelo título de 2020. O alvinegro pode empatar que chega à mais uma final estadual. Para o time comandado por Lisca, uma vitória por um gol de diferença basta, já que teve melhor campanha na primeira fase. O treinador do Coelho reconheceu que sua equipe agrediu pouco o Atlético na primeira partida e deverá ter uma estratégia mais ofensiva, pois precisa vencer para seguir na competição. Lisca não terá o volante Zé Ricardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido aos sete minutos do primeiro tempo, após fazer falta em Jair. Seu substituto deverá o ser o jovem Flávio, de 20 anos, que já fez vários jogos pelo Coelho este ano. Pelos lados do Galo, o técnico Jorge Sampaoli terá todos os reforços à disposição e pode até repetir o time do primeiro jogo. As boas atuações de Jair e Nathan são trunfo do treinador, que viu seu time desenvolver um futebol envolvente e seguro na maior parte do confronto diante do América. Com os finalistas do Estadual definidos nesta quarta-feira(Tombense e Caldense fazem o outro duelo às 16h também no Horto), faltará conhecer as datas dos jogos finais, já que neste fim de semana já se inicia o Campeonato Brasileiro e com exceção da Caldense, os outros três semifinalistas terão compromissos nacionais pelas Séries A, B e C. FICHA TÉCNICA​AMÉRICA-MG x ATLÉTICO-MGData-hora: 5 de agosto de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Celso Luiz da Silva e Pablo Almeida CostaOnde acompanhar: Globo Minas, Premiere, Rádio Itatiaia-95.7 e Rádio Super FM-91.7 Atlético-MG: Rafael; Guga, Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Jair) e Nathan; Savarino, Keno e Marrony Técnico: Jorge Sampaoli América-MG: Airton; Leandro Silva, Eduardo Bauermann, Messias e Sávio; Flávio, Juninho, João Paulo e Alê; Felipe Augusto e Ademir. Técnico: Lisca
Palpites: a boa apresentação do Galo no jogo de ida contra o Coelho deixou boa impressão em 45% da redação, que apostam em classificação alvinegra. Outros 35% tem fé em virada do América e os 20% creem no empate, dando a vaga à final para o Atlético.

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