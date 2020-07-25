América-MG x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Enfim, a bola volta a rolar em Minas Gerais. Após 131 dias sem jogos, o Campeonato Mineiro estará em campo para concluir a competição e determinar o campeão de 2020, em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. E, o principal duelo da 10ª rodada da primeira fase do Estadual será o clássico entre América-MG e Atlético-MG, neste domingo, 26 de julho, às 16h, no Independência.

Coelho e Galo se enfrentaram recentemente em um jogo-treino, com vitória atleticana, mas agora é pra valer. A partida vale a liderança do campeonato, já que o América está na frente com 21 pontos, enquanto o Galo tem 18. Se o alvinegro vencer, assume a ponta e se classifica para as semifinais do Mineiro. O time americano já se garantiu na fase de mata-mata.

O clássico será a segunda partida de Jorge Sampaoli no comando atleticano. O treinador argentino recebeu vários reforços, mas pelo pouco tempo de preparação física, apenas Marrony deverá ser o titular. Outros aptos a jogar são o volante Léo Sena e o zagueiro Junior Alonso, que devem estar entre os relacionados. Os demais reforços, Alan Franco e Bueno também têm chances de irem para o jogo. Keno está de fora, pois sua documentação ainda não foi regularizada, além de estar entrando em forma. No lado americano, Lisca terá outro grande teste, diante do alvinegro, mas tem um time mais estável e entrosado, já que o Coelho não teve perdas durante a pandemia, mantendo o time base e ainda dando tempo ao seu treinador de continuar a implantar o seu sistema de jogo. FICHA TÉCNICA​AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MGData-hora: 26 de julho de 2020, às 16h(De Brasília)Estádio: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan da Costa OliveiraOnde assistir: Tempo Real LANCE, Globo Minas e Premiere