América-MG quer VAR na fase de grupos da Libertadores e Atlético-MG apoia o rival mineiro

O América-MG oficializou um pedido junto à Conmebol para ter o árbitro de vídeo, VAR, em todos os jogos da fase de grupos da Libertadores. Atualmente, só a partir das oitavas de final que o sistema é utilizado nos confrontos. A equipe americana reclamou do gol de Ademir, do Atlético-MG, no empate com o Galo, pela segunda rodada do Grupo D da competição, aos 41 minutos do segundo tempo. O atacante estava em impedimento, mas a arbitragem, comandada pelo argentino Patricio Loustau, sendo auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Sebastián Ranieri, seus compatriotas, não marcou a infração, o que gerou o gol de empata atleticano. O Coelho vencia por 1 a 0, com um belo gol de Felipe Azevedo. Veja a posição do América. Estimado senhor presidente,​O América Futebol Clube, por meio desta presentem buscando contribuir com uma maior equidade e transparência na disputa das partidas, solicita que se analise a possibilidade de implementar o VAR em todas as partidas da Copa Conmebol Libertadores.

Somos conscientes dos custos de implementar o VAR, mas estamos dispostos a dialogar com outros clubes para encontrar a melhor maneira de resolver o problema.

A Copa Conmebol Libertadores é um dos campeonatos mais importantes do planeta e não podemos admitir que os resultados das partidas possam ser influenciados por decisões equivocadas da equipe de arbitragem.

Desta forma, agradecemos pela atenção e cremos que não estimará esforços para atender à solicitação, contribuindo ainda mais com o fortalecimento da Copa Conmebol Libertadores.

Alencar Magalhães da Silveira Junior O Atlético-MG apoiou o rival e manifestou concordância em aceita o VAR desde o início da Libertadores para evitar erros, como o ocorrido no clássico diante do América. Confira a posição alvinegra. Leia abaixo. Diante das manifestações da direção do América Futebol Clube, registradas na noite de ontem, sobre a ausência do VAR na fase de grupos da Libertadores, o Galo manifesta total apoio. O Atlético se posiciona absolutamente favorável… utilização do VAR em todas as fases da competição. O Galo entende que o principal torneio de clubes da América do Sul, por sua envergadura e importância, não pode prescindir do recurso da arbitragem de vídeo, em todos os seus jogos. O Atlético informa que vai defender junto à Conmebol que, já no próximo ano, a Libertadores conte com o VAR em todas as suas etapas.