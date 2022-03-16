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AMÉRICA-MG: 'Podem esperar muita coisa boa', ressalta Júnior Valoura sobre fase de grupos da Libertadores

O volante foi o responsável pela cobrança que garantiu a classificação do Coelho diante do Barcelona-EQU...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 19:04

Publicado em 16 de Março de 2022 às 19:04

A histórica classificação do América-MG à fase de grupos da Libertadores na noite de terça-feira, 15 de março, quando eliminou o Barcelona-EQU nos pênaltis (5 a 4) após dois jogos empatados por 0 a 0, foi muito festejada pelos atletas. O Coelho está na fase de grupos pela primeira vez em sua história centenária. O goleiro Jailson foi um dos heróis, com grandes defesas, incluindo um pênalti defendido, que garantiu a vaga americana.
O outro herói foi o volante Juninho Valoura, que converteu a última penalidade, levando a equipe mineira à inédita disputa, superando Guarani-PAR e Barcelona-EQU. Valoura mostrou confiança após o triunfo e disse que o Coelho vai dar o que falar na fase de grupos da Libertadores da América 2022. Confira nos vídeos da matéria. No próximo dia 25 de março, a Conmebol realizará em Assunção, no Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Libertadores. A equipe mineira levou de premiação 3 milhões de dólares( cerca de R$ 14 milhões) pela passagem de fase. Juninho Valoura está confiante em uma boca campanha do América-MG na fase de grupos da Libertadores-(Luiz Martini/América-MG)

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