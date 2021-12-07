América-MG e São Paulo entram em acordo e Tricolor terá torcida no Independência

Após anunciar que não haveria venda de ingressos para os torcedores do São Paulo, o América-MG anunciou que venderá uma carga de entradas para a torcida são-paulina que deseja ir ao Independência nesta quinta-feira (09), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. - Em comum acordo entre as diretorias dos clubes, e prezando pelo bom relacionamento, será destinada uma carga de ingressos para a torcida do São Paulo, que poderão ser adquiridos a partir de quarta-feira, às 10h - escreveu o Coelho nas redes sociais.

As entradas para os torcedores são-paulinos poderão ser compradas através deste link. O jogo é decisivo para uma vaga na primeira fase da Libertadores. O São Paulo está na 13ª colocação, com 48 pontos, enquanto o América-MG é o oitavo, com 50.

O São Paulo também se posicionou nas redes sociais sobre a polêmica dos ingressos.

- O América-MG corrige informação equivocada dada anteriormente, e o São Paulo FC reforça que terá ingressos para o jogo de quinta-feira, inclusive com carga destinada ao Scio Torcedor, solicitada com muita antecedência - especificamente no dia 26 de novembro - escreveu o Tricolor.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO Entenda o caso Na tarde desta terça-feira, o América-MG havia anunciado que não venderia entradas para os torcedores do São Paulo porque o Tricolor não havia feito o pedido em 72 horas antes da partida, como manda o artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF.