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América-MG e São Paulo entram em acordo e Tricolor terá torcida no Independência

Coelho anunciou nas redes sociais que, prezando pelo bom relacionamento das diretorias, haverá carga de ingressos para os torcedores são-paulinos que queiram ir ao jogo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 18:41

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:41

Após anunciar que não haveria venda de ingressos para os torcedores do São Paulo, o América-MG anunciou que venderá uma carga de entradas para a torcida são-paulina que deseja ir ao Independência nesta quinta-feira (09), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. - Em comum acordo entre as diretorias dos clubes, e prezando pelo bom relacionamento, será destinada uma carga de ingressos para a torcida do São Paulo, que poderão ser adquiridos a partir de quarta-feira, às 10h - escreveu o Coelho nas redes sociais.
As entradas para os torcedores são-paulinos poderão ser compradas através deste link. O jogo é decisivo para uma vaga na primeira fase da Libertadores. O São Paulo está na 13ª colocação, com 48 pontos, enquanto o América-MG é o oitavo, com 50.
O São Paulo também se posicionou nas redes sociais sobre a polêmica dos ingressos.
- O América-MG corrige informação equivocada dada anteriormente, e o São Paulo FC reforça que terá ingressos para o jogo de quinta-feira, inclusive com carga destinada ao Scio Torcedor, solicitada com muita antecedência - especificamente no dia 26 de novembro - escreveu o Tricolor.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO Entenda o caso Na tarde desta terça-feira, o América-MG havia anunciado que não venderia entradas para os torcedores do São Paulo porque o Tricolor não havia feito o pedido em 72 horas antes da partida, como manda o artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF.
Crédito: TorcidadoSãoPaulopoderáestarpresentenoIndependência(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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