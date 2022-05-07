América-MG derrota o Atlético-MG, encerra jejum de seis anos, e 'dorme' na vice-liderança do Brasileirão

Fim do jejum! Depois de seis anos, ou 21 jogos, o América-MG voltou a vencer o Atlético-MG no clássico mineiro. No quarto encontro do ano, o Coelho superou o rival por 2 a 1, gols de Maidana e Cáceres para o América, com Nacho anotando o gol atleticano no duelo deste sábado, 7 de maio, no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O término da longa escrita deixou o Coelho em boa situação no Brasileirão. A equipe alviverde chegou aos nove pontos e “dormirá” na vice-liderança da competição, ficando atrás apenas do Corinthians. Para o Galo, o revés fez a equipe cair na tabela, ficando em quarto lugar, com oito pontos, mas ao fim da rodada, pode ficar fora do G4 do campeonato. Em uma tarde agradável em Belo Horizonte, o jogo foi de dois times obedientes taticamente, mas com pouca inspiração. Melhor para o América, que teve uma defesa bem postada e segurou as investidas atleticanas. O desempenho aquém do esperado do Galo pode trazer instabilidade para o time na sequência da competição. Bom começo do Coelho, gol de Maidana Logo aos seis minutos de jogo, o América conseguiu um pênalti, convertido por Iago Maidana. Será que o jejum de seis anos sem vencer o Galo está perto do fim? VAR em ação, parte 1 Em lance ajustado, o árbitro de vídeo anulou o gol de Ademir, quado o Galo iniciava uma pressão sobre o América, ainda no primeiro tempo. Marcação correta, que evitou o empate alvinegro. Atlético pressiona, América se segurando Apesar de ser um jogo com poucas chances reais de gol, foi um duelo disputado e o alvinegro esboçou usar sua força para buscar o resultado, mas a defesa americana estava sempre bem postada. VAR em ação, parte 2 Em um lance muito ajustado, o VAR validou o gol de empate do Galo, anotado por Nacho Fernández. Apesar da quase polêmica, a confirmação do tento foi correta. Festa americana logo em seguida O Coelho não se abalou com o gol atleticano e conseguiu ficar à frente do placar novamente, com uma bela jogada pelo lado esquerdo, quando Raul Cáceres apareceu sozinho e fez um bonito gol para o Coelho. América guerreiro, com um homem a menos Felipe Azevedo foi expulso e deixou o Coelho com um homem a menos. A equipe americana foi guerreira e conseguiu segurar o ímpeto final alvinegro em busca pelo empate. Clássico de boa qualidade e fim do jejum do América Após seis anos, o América voltou a derrotar o Atlético-MG. Foram 21 jogos desde 1º de maio de 2016, quando o Coelho venceu o rival estadual. O clássico deste sábado teve muito empenho tático, um América aplicado e o Atlético oscilando mais uma vez, o que deve gerar alguma instabilidade para o time nos próximos dias. Próximos jogos O Galo, em jogo antecipado da sétima rodada, encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira, 11 de maio, no Independência, às 20h30. O Coelho joga pelo Brasileiro no dia 15 de maio, domingo, contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia. Antes, o time americano recebe o CSA na terça-feira, 10, às 19h, pela Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 1 x 2 AMÉRICA-MG Data: 7 de maio de 2022Horário: 16h30(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires e Fábio Pereira (ambos de GO)Gols: Maidana (pênalti), aos 6’-1ºT(0-1), Nacho, aos 28’-2ºT(1-1), Raul Cáceres, aos 35’-2ºT(1-2)Cartões amarelos: Réver(ATL), Hulk (ATL), Allan(ATL), Juninho (AME), Gustavo(AME), Felipe Azevedo (AME), Éder (AME), Keno (ATL)Cartões vermelhos: Felipe Azevedo (AME) ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)