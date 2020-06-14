América-MEX anuncia compra em definitivo de joia uruguaia

O América do México reiniciará os treinos visando a volta ao futebol após a interrupção causada pela Covid-19 nesta segunda-feira. E com uma boa notícia para o seu torcedor: neste sábado, a diretoria anunciou em suas redes sociais que fez a opção de compra do atacante uruguaio Federico Viñas, que estava emprestado ao clube por um ano. Com isso, o goleador assinou um acordo para permanecer no América até 2024.