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futebol

América-MEX anuncia compra em definitivo de joia uruguaia

Prioridade de compra de Viñas foi efetivada e atacante de 21 anos que estava por empréstimo no gigante mexicano permanecerá no clube até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 22:14

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 22:14

Crédito: divulgação
O América do México reiniciará os treinos visando a volta ao futebol após a interrupção causada pela Covid-19 nesta segunda-feira. E com uma boa notícia para o seu torcedor: neste sábado, a diretoria anunciou em suas redes sociais que fez a opção de compra do atacante uruguaio Federico Viñas, que estava emprestado ao clube por um ano. Com isso, o goleador assinou um acordo para permanecer no América até 2024.
Viñas pertencia ao uruguaio Juventud Las Piedras e chegou ao América no segundo semestre de 2019. Em 18 partidas, marcou oito gols e caiu nas graças da torcida do time "Azul Crema".E MAIS:O dia do mercado: Coutinho pode voltar à Inglaterra..Ado: 'Félix foi um grande amigo e se superou para garantir o tri'Maracanã 70 anos: 20 jogos incríveis do Botafogo no estádioDIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra o Peru E MAIS:

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