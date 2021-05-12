América de Cali x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG pode garantir sua classificação à fase mata-mata da Libertadores ao fim da quarta rodada do Grupo H da competição sul-americana. O Galo encara nesta quinta-feira, 13 de maio, o América de Cali, da Colômbia, às 21h, no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla. O jogo seria em Cali, mas os protestos no país, que tem gerado conflitos entre polícia e protestantes, fizeram a Conmebol mudar o local do duelo. Os resultados da terceira rodada da chave do alvinegro deram a possibilidade dos mineiros antecipar sua passagem de fase. O empate entre Deportivo La Guaira x América de Cali por 0 x 0, deixou os colombianos na lanterna com apenas um ponto em três partidas. Já o La Guaira, da Venezuela, está com três pontos, sendo três empates. Uma derrota dos venezuelanos para o Cerro na quarta-feira, 12 de maio, e um triunfo do o Galo sobre o Cali chegará a 10 pontos, com três vitórias e um empate, se garante na próxima etapa da competição. Neste cenário, o Cerro Porteño ficaria com sete na vice-liderança, podendo chegar a 13 no máximo, enquanto o La Guaira a nove. O América de Cali também seria eliminado pois poderia fazer apenas sete pontos no total, se vencesse nas duas rodadas finais. Time relacionado e América em crise Cuca levou 26 jogadores entre os relacionados e não terá quatro peças: Savinho, que ficou em BH por opção do treinador, Rafael, Calebe e Zaracho, que ainda se recuperam de problemas físicos. No caso do goleiro, o prazo para retorno aos campos será de seis meses. Pelos lados do time colombiano, a crise é forte, pois está na lanterna do grupo, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Colombiano e ainda está sem técnico depois da demissão de Juan Cruz Real. Jersson González vai comandar o time na beira do gramado até que um novo comandante seja contratado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​AMÉRICA DE CALI X ATLÉTICO-MGData: 13 de maio de 2021Horário: 21h (de Brasília)Local: Estádio Romelio Martínez, Barranquilla(COL)Árbitro: Andres Cunha (URU)Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Horácio Ferreiro (URU)Onde assistir: Facebook Watch-Perfil da ConmebolOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM AMÉRICA DE CALI (Técnico:Jersson González)​Graterol; Arrieta, Kevin Andrade, Ortiz e Héctor Quiñónes; Carrascal, Luis Paz, Cabrera; Murillo, Aldair Rodriguéz e Vergara.