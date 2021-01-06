Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ameaçado no Chelsea, Lampard tem o sonho de treinar o Barcelona

Treinador dos Blues não vive um bom momento e pode ser demitido em caso
de novas derrotas. Seu desejo, porém, é de sentar à beira do Camp Nou...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 15:11

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:11

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Ameaçado no Chelsea, Frank Lampard pode ser demitido em caso de novas derrotas. Isso faz com que o comandante dos Blues pense em seu futuro. De acordo com o jornalista Guillem Balagué, no programa "Onze", o inglês sonha em treinar o Barcelona.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Lampard tinha o desejo de atuar em La Liga, mas não conseguiu concretizar esse sonho antes de se aposentar. Ele esteve perto de assinar pelo clube catalão em 2005, mas o negócio acabou não ocorrendo. Como treinador, o inglês mantém a mesma vontade. Nem o Barcelona e nem o Chelsea conseguiram convencer nesta temporada. Os catalães, com Koeman, fazem atuações irregulares em La Liga. O mesmo acontece com os Blues, que vêm de derrota para o Manchester City por 3 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados