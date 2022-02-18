Ameaçado, Juventude vence São José e foge do Z4

O Juventude venceu, por 2 a 0, o São José, nesta quinta-feira (17). As equipes se enfrentaram no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Jaconero fugiu da zona de rebaixamento e fica na 10ª colocação, com seis pontos. Enquanto isso, o Zequinha aparece na 11ª posição.DOMÍNIO DO JU!
Ameaçado, o Juventude entrou em campo com tudo. A partida começou bastante movimentada, com a primeira chance acontecendo aos 16. O Verdão apareceu com Guilherme Parede, que dominou pela esquerda. O atacante mandou uma bomba, que passou perto da meta. O Zeca respondeu aos 23, com Everton Bala. César, porém, fez grande defesa. Capixaba e Pitta tentaram, mas nada marcaram.
MOVIMENTADA!A partida reiniciou com boas chances do Juventude. Com 6 minutos, o Ju abriu o placar. Em cobrança de falta, William Matheus se antecipou e mandou para o fundo das redes. Guilherme Parede quase ampliou. Quem conseguiu foi Capixaba, aos 18. Na jogada, Pitta venceu a marcação e lançou para Pitta, que rolou para o atacante marcar.
Correndo atrás do prejuízo, o São José respondeu com Sillas, mas a bola foi para fora. O meia tentou pouco tempo depois, sem sucesso. A equipe da casa seguiu pressionando e teve boas chances. Em uma dessas, Bruno Gabriel quase anotou o terceiro para os mandantes.
FICHA TÉCNICAJUVENTUDE X SÃO JOSÉ
Local: Data: 17/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)Assistentes: Maurício Coelho Silva Pena (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS)Cartões amarelos: Moraes (Juventude); Alex Murici, Fabiano e Sillas (São José)Cartões vermelhos: -
GOLS: William Matheus (6'/2ºT) (1-0); Capixaba (18'/2ºT) (2-0);
JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Barros)
César; Danilo Boza, Paulo Miranda (Odivan, aos '/2ºT) e William Matheus; Rodrigo Soares, Elton, Jadson e Moraes (Bruninho, aos '/2ºT - Zárate, aos '/2ºT); Guilherme Parede, Capixaba (Hélio, aos '/2ºT) e Pitta (Vitor Gabriel, aos '/2ºT).
SÃO JOSÉ (Técnico: Paulo Baier)Fábio; Alex Murici (Samuel, aos '/2ºT), Pablo Ricardo, Bruno Jesus (Jadson, aos '/2ºT) e Marcelo Nunes; Fabiano, Crystofer, Sillas (Padu, aos '/2ºT) e Everton Bala; Thayllon (Cristiano, aos '/2ºT) e Mazola (Kevin Quejada, aos '/2ºT).