Ameaçado de rebaixamento, Avaí pode chegar ao mata-mata do Catarinense; entenda

O domingo será decisivo para o Avaí. O Leão da Ressacada volta a campo pela rodada final do estadual e precisa da vitória se quiser escapar do rebaixamento.

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Na 10ª colocação, o time de Eduardo Barroca tem a necessidade de somar pontos para fugir de um dos maiores vexames da sua história.

Copo Cheio

Apesar da situação delicada, um triunfo pode até mesmo colocar o time de Barroca no mata-mata do estadual.

Com 9 pontos, o Avaí enxerga o Barra, 8º colocado e com 10 pontos, no horizonte e com chances de ser ultrapassado.

Para chegar ao mata-mata, o Leão precisa vencer o Hercílio Luz e torcer por tropeços do Barra e Própsera.

Confira o calendário:

Avaí x Hercílio Luz

Próspera x Concórdia

Barra x Joinville