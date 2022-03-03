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Ameaçado de rebaixamento, Avaí pode chegar ao mata-mata do Catarinense; entenda

Se vencer o Hercílio Luz e os rivais tropeçarem, o Leão fecha a fase de classificação no G-8...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 15:41

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:41

O domingo será decisivo para o Avaí. O Leão da Ressacada volta a campo pela rodada final do estadual e precisa da vitória se quiser escapar do rebaixamento.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na 10ª colocação, o time de Eduardo Barroca tem a necessidade de somar pontos para fugir de um dos maiores vexames da sua história.
Copo Cheio
Apesar da situação delicada, um triunfo pode até mesmo colocar o time de Barroca no mata-mata do estadual.
Com 9 pontos, o Avaí enxerga o Barra, 8º colocado e com 10 pontos, no horizonte e com chances de ser ultrapassado.
Para chegar ao mata-mata, o Leão precisa vencer o Hercílio Luz e torcer por tropeços do Barra e Própsera.
Confira o calendário:
Avaí x Hercílio Luz
Próspera x Concórdia
Barra x Joinville
Crédito: BenoKuster/Avaí

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