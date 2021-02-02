Amazon Prime Video produzirá documentário sobre a temporada do Bayern de Munique

Crédito: Divulgação/Bayern

A temporada 2020-2021 do Bayern de Munique será transformada em documentário pelo Amazon Prime Video. A série 'All or Nothing' já foi feita com a Seleção Brasileira, Manchester City e Tottenham, e agora será produzida na Alemanha com o atual campeão da Champions League.

Veja a tabela do AlemãoSegundo nota do Bayern de Munique, o documentário do Amazon Prime Video trará imagens dos bastidores das competições, dos títulos e dos dias de treinamento do clube, entrando diretamente na rotina do atual campeão alemão.

- Este documentário é uma grande oportunidade para expandir a presença global do Bayern. Podemos alcançar milhões de pessoas com nossa história e inspirá-los a nos seguir. O Bayern possui uma história fascinante. O clube tem estabelecido padrões no esporte de elite por décadas e também tem seus olhos postos no futuro. Estamos sempre prontos para abrir novos caminhos. Este documentário é mais um passo importante para o futuro do nosso clube - disse Oliver Kahn, ídolo e diretor da equipe.