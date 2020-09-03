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Amaral, ex-Flamengo, destaca motivação para sequência no Moto Club: 'Grupo muito preparado'

Aos 32 anos, volante é uma das novidades do clube maranhense para esta temporada
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Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 18:56
Crédito: Divulgação / Moto Club
No Moto Club para o segundo semestre, o volante Amaral, ex-Flamengo, destacou o desejo de fazer uma boa sequência no clube maranhense nos próximos meses. Focado em crescer de produção com a equipe, o jogador, que também acumula passagens por Vitória, CSA e Boa Esporte, falou sobre a perspectiva para a continuidade da temporada.
- O elenco tem trabalhado muito para fazer um grande segundo semestre. Tenho certeza que o Moto Club terá grandes resultados nos próximos meses. Vejo o grupo muito preparado para que isso seja possível. Temos que manter uma intensidade nesta sequência de 2020 para conquistarmos nossos objetivos - afirmou o meio-campista de 32 anos.
Amaral ainda destacou o desejo de ver o clube conquistando o Maranhense e o acesso para a Série C.
- Vamos buscar essas duas conquistas, sem dúvidas. O grupo está muito focado em terminar o estadual com título e em conquistar o acesso esse ano.
O próximo jogo do Moto Club de Amaral, pelo Campeonato Estadual, terá como rival o São José-MA e será realizado neste sábado, fora de casa.

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