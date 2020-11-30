'Amanhã é outra final', diz Zidane antes de jogo com o Shakhtar

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Na véspera do duelo com o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, disse em entrevista coletiva que esta partida será como "uma final" para a equipe merengue. Após perder para os ucranianos na partida disputada na Espanha, o treinador espera postura diferente na capital da Ucrânia.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- Sabemos que amanhã (terça-feira) é outra final. Restam dois jogos. Amanhã é seguramente o jogo mais importante do grupo porque são três pontos que podem nos fazer passar de fase. Só temos de pensar nisso (vitória) - disse Zizou.

O treinador do Real Madrid também falou sobre a lesão de Eden Hazard, que corre o risco de voltar a jogar somente em 2021. Para Zidane, ao contrário do que disse um médico belga, o problema do camisa 7 nada tem a ver com estresse.