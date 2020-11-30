'Amanhã é outra final', diz Zidane antes de jogo com o Shakhtar

Na véspera do duelo com o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões, o técnico Zinédine Zidane, do Real Madrid, disse em entrevista coletiva que esta partida será como "uma final" para a equipe merengue. Após perder para os ucranianos na partida disputada na Espanha, o treinador espera postura diferente na capital da Ucrânia.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- Sabemos que amanhã (terça-feira) é outra final. Restam dois jogos. Amanhã é seguramente o jogo mais importante do grupo porque são três pontos que podem nos fazer passar de fase. Só temos de pensar nisso (vitória) - disse Zizou.
O treinador do Real Madrid também falou sobre a lesão de Eden Hazard, que corre o risco de voltar a jogar somente em 2021. Para Zidane, ao contrário do que disse um médico belga, o problema do camisa 7 nada tem a ver com estresse.
- A lesão não é o que você está dizendo (estresse). Ele é muito forte. É mais uma lesão para ele e é uma bagunça para nós. São coisas que estão acontecendo em muitas equipes e temos que resistir, porque também temos muitos jogadores, como as outras equipes. Ele é forte. Não tenho dúvidas sobre o jogador que ele é e o que ele quer alcançar aqui. Ele está passando por momentos difíceis ultimamente e nós vamos ajudá-lo.