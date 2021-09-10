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futebol

'Amado clube brasileiro': São Paulo lança terceira camisa da temporada

Novo uniforme do clube traz as cores vermelho, branco e preto em listras horizontais. Camisa começará a ser vendida na loja da Adidas e do São Paulo a um preço de R$ 279,99...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 09:35
Crédito: Divulgação/Adidas
O São Paulo lançou sua terceira camisa para a temporada. Enquanto os uniformes um e dois do tricolor homenageavam as origens do time, inspirados pelo verso de seu hino, “De São Paulo tens o nome”, o terceiro lançamento foca em um trecho ainda mais marcante, “Amado clube brasileiro”. A camisa três destaca igualmente cada uma das cores do São Paulo, dispostas na horizontal tal como sua bandeira. Os principais detalhes ficam por conta da gola vermelha e das mangas tricolores. Completam o design as três listras brancas no ombro, bem como o escudo e o logo adidas ostentados no peito.
Atletas e ex atletas do time, como Formiga, Cicinho e Aloísio, fizeram parte do ensaio do lançamento do uniforme.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A torcida são paulina pode encontrar a nova camisa do clube a partir das 10h desta sexta-feira (10), na seção do São Paulo no site da Adidas, nas lojas adidas e oficiais do clube por R$279,99. Uma semana depois, dia 17, a camisa estará disponível para todo o mercado.

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