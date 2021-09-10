'Amado clube brasileiro': São Paulo lança terceira camisa da temporada

O São Paulo lançou sua terceira camisa para a temporada. Enquanto os uniformes um e dois do tricolor homenageavam as origens do time, inspirados pelo verso de seu hino, “De São Paulo tens o nome”, o terceiro lançamento foca em um trecho ainda mais marcante, “Amado clube brasileiro”. A camisa três destaca igualmente cada uma das cores do São Paulo, dispostas na horizontal tal como sua bandeira. Os principais detalhes ficam por conta da gola vermelha e das mangas tricolores. Completam o design as três listras brancas no ombro, bem como o escudo e o logo adidas ostentados no peito.