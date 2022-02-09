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Alyson celebra primeira vitória do Água Santa no Paulistão e conta com apoio da torcida contra o Ituano

Lateral-esquerdo falou da importância do trunfo contra o Novorizontino para a equipe seguir na busca pela classificação. Jogo diante do Galo de Itu será nesta quarta, às 15h
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Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 13:01
Após o Água Santa conquistar sua primeira vitória no Paulistão, o lateral-esquerdo Alyson espera agora que o Netuno consiga uma sequência positiva no decorrer do estadual.+ Veja o caminho do Água Santa no Campeonato Paulista 2022
O defensor falou sobre a importância do trunfo no duelo contra o Novorizontino para a equipe seguir na busca pela classificação à próxima fase. – A vitória foi muito importante à todos nós atletas do clube para seguirmos firmes e fortes nas próximas partidas. Acredito que agora podemos conseguir uma sequência positiva para alcançarmos os nossos objetivos dessa primeira fase do Paulistão – projetou Alyson.Diante do Ituano, Alyson quer aproveitar novamente o mando de campo e o apoio da torcida para sair com a vitória. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na Arena Inamar.
– Seguimos treinando firmes para mais uma vitória se Deus quiser. Sabemos da qualidade da equipe do Ituano, perderam na última rodada para o Corinthians, mas jogaram de igual para igual contra eles. Mas vamos aproveitar o apoio da nossa torcida para sairmos com os três pontos e subirmos ainda mais na tabela - finalizou.
Crédito: AlysonfalousobreaexpectativadoÁguaSantadiantedoItuano(Foto:LeonardoLima/ECÁguaSanta

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