Alvo do Sharjah FC, do Emirados Árabes, Bernard pode deixar o Everton

Crédito: AFP

O brasileiro Bernard, que pertence ao Everton, é alvo do Sharjah FC, clube dos Emirados Árabes Unidos, nesta janela de transferência. Segundo o jornalista Nicolò Schira, o clube pode oferecer um contrato até 2024 para o ponta.

Veja a tabela do InglêsO jornalista Nicolò Schira afirmou que o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, já está em negociações avançadas para contratar Bernard. O clube pode oferecer um 'contrato rico' ao jogador brasileiro com validade no ano de 2024.

Bernard foi contratado de forma gratuita pelo Everton em agosto de 2018 após o seu contrato com o Shakhtar Donetsk se encerrar. Revelado pelo Atlético Mineiro, o brasileiro disputou a Copa do Mundo de 2014 e ficou na quarta colocação com o Brasil.