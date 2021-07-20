Alvo do Sharjah FC, do Emirados Árabes, Bernard pode deixar o Everton

O brasileiro Bernard, que pertence ao Everton, é alvo do Sharjah FC, clube dos Emirados Árabes Unidos, nesta janela de transferência. Segundo o jornalista Nicolò Schira, o clube pode oferecer um contrato até 2024 para o ponta.
Veja a tabela do InglêsO jornalista Nicolò Schira afirmou que o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, já está em negociações avançadas para contratar Bernard. O clube pode oferecer um 'contrato rico' ao jogador brasileiro com validade no ano de 2024.
Bernard foi contratado de forma gratuita pelo Everton em agosto de 2018 após o seu contrato com o Shakhtar Donetsk se encerrar. Revelado pelo Atlético Mineiro, o brasileiro disputou a Copa do Mundo de 2014 e ficou na quarta colocação com o Brasil.
Recentemente, Bernard agitou o Twitter ao responder um torcedor do Atlético Mineiro, seu clube de origem, falando que só jogaria em um outro clube brasileiro caso o clube de Minas Gerais não tivesse interesse em tê-lo no elenco mais uma vez.