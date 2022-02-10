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futebol

Alvo do São Paulo, Willyan Rocha posta foto vendo jogo diante do Santo André

Zagueiro tem negociações avançadas com o Tricolor, que agora busca acerto com o Portimonense...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 08:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 08:57
O zagueiro Willyan Rocha, que tem negociações avançadas com o São Paulo, publicou uma foto em seu Instagram, acompanhando a vitória do Tricolor diante do Santo André, por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (09). O São Paulo acertou as bases salariais com o defensor e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo defensor. Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com o clube. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.
Vale destacar que Willyan tem vontade de jogar no São Paulo. O negócio avançou já que o Bordeaux-FRA, clube que tinha interesse no defensor, fechou com outro jogador da posição. Além disso, a janela europeia fechou na última segunda-feira (31). Caso concretize a transferência, Willyan será o zagueiro mais alto da defesa são-paulina, com 1,93m. O jogador é um pedido do técnico Rogério Ceni, que almeja aumentar a altura da zaga do Tricolor.
Crédito: WillyanRochapostoufotovendojogodoSãoPaulo(Foto:Reprodução/Instagram

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