Alvo do São Paulo, Willyan Rocha posta foto vendo jogo diante do Santo André

O zagueiro Willyan Rocha, que tem negociações avançadas com o São Paulo, publicou uma foto em seu Instagram, acompanhando a vitória do Tricolor diante do Santo André, por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (09). O São Paulo acertou as bases salariais com o defensor e enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo defensor. Agora, a diretoria são-paulina aguarda a resposta dos portugueses, que tem um bom relacionamento com o clube. Alguns ex-jogadores do São Paulo como Junior Tavares, Lucas Fernandes e Rodrigo Freitas, já atuaram no clube português, emprestados pelo Tricolor.