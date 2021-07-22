Alvo do São Paulo, Benedetto já foi parceiro de Rigoni e William

Crédito: Reprodução/@PipaBenedetto

Negociando com o São Paulo, o atacante Darío Benedetto pode reencontrar dois parceiros na sua carreira: o volante William e o atacante Rigoni, esse compatriota do argentino. Isso porque Benedetto, que está no Olympique de Marselha-FRA, foi convocado para a seleção da Argentina em 2017 para um amistoso contra a Nigéria. Nessa convocação, também esteve presente Rigoni, hoje destaque do São Paulo, que na época defendia o Zenit-RUS.

Naquele jogo, a Argentina esteve sem Lionel Messi e Sampaoli, técnico da seleção na época, e que hoje está no Olympique, utilizou a dupla que pode fazer parceria novamente no São Paulo. Benedetto entrou na vaga de Aguero, que saiu lesionado no intervalo e RIgoni entrou aos 31 minutos da segunda etapa.

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Nas redes sociais, uma foto da dupla juntamente com outros jogadores da seleção argentina viralizou e fez sucesso entre os torcedores. William e Benedetto foram companheiros de quarto no futebol mexicano Já a relação entre o atacante do Olympique e o volante do São Paulo é mais estreita. Eles fora companheiros de quarto no América-MEX, em 2016. Inclusive, Benedetto deu um conselho para William, que o volante garante nunca mais esquecer.

- Ele me dizia: 'Quero voltar à Argentina porque tenho a meta de ir para eu Europa. Acho difícil ir do México para a Europa porque o pessoal olha muito para Brasil e Argentina. Sei que se fizer o que estou fazendo aqui lá em um time grande como o Boca consigo ir à Europa'. Logo depois, ele foi conversar com os caras do América para poderem vendê-lo. Foi bem difícil, mas ele queria ir de qualquer jeito para conquistar o sonho dele. Foi a maior lição que deixou para mim - disse William para a 'ESPN', em entrevista de 2018.

O volante são-paulino foi só elogios ao atacante, com quem considera uma pessoa fácil de se lidar e com muita humildade.

- Ele é muito alegre e gosta de uma resenha. Estava sempre envolvido nas brincadeiras de vestiário. Até mesmo nos trabalhos de finalização sempre tinha alguma aposta. Muito ativo, sempre contente com o que faz. Temos filhos da mesma idade e falávamos muito sobre as crianças - afirmou William à época.