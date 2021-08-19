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futebol

Alvo do São Paulo, Benedetto é anunciado por clube espanhol

Atacante argentino chega ao Elche por empréstimo de uma temporada, mas com opção de compra para 2022. São Paulo encerrou negociações no final de julho...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:07

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 09:07
Crédito: Reprodução/@OM_Officiel
Alvo do São Paulo nesta janela de transferências, o atacante Benedetto foi anunciado nesta quinta-feira pelo Elche. O clube espanhol acertou o empréstimo do argentino por uma temporada, mas tem a opção da compra do atleta em 2022.O centroavante esteve próximo de vestir a camisa do tricolor paulista, mas as negociações foram interrompidas por conta da questão financeira. Segundo apuração do LANCE!, o empresário do argentino, Christian Braganik, tentava uma compensação financeira pela liberação de centroavante.
> Veja a tabela da La Liga
Após se destacar com a camisa do Boca Juniors, Benedetto ganhou sua primeira oportunidade na Europa com a camisa do Olympique de Marseille em 2019. No entanto, em 71 partidas disputadas, o atleta marcou apenas 17 gols e não rendeu o esperado.
Curiosamente, o veterano de 31 anos chega na ex-equipe de Emiliano Rigoni, atacante do São Paulo contratado em 2021, e terá sua primeira oportunidade na La Liga.

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