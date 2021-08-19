Alvo do São Paulo, Benedetto é anunciado por clube espanhol

Alvo do São Paulo nesta janela de transferências, o atacante Benedetto foi anunciado nesta quinta-feira pelo Elche. O clube espanhol acertou o empréstimo do argentino por uma temporada, mas tem a opção da compra do atleta em 2022.O centroavante esteve próximo de vestir a camisa do tricolor paulista, mas as negociações foram interrompidas por conta da questão financeira. Segundo apuração do LANCE!, o empresário do argentino, Christian Braganik, tentava uma compensação financeira pela liberação de centroavante.
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Após se destacar com a camisa do Boca Juniors, Benedetto ganhou sua primeira oportunidade na Europa com a camisa do Olympique de Marseille em 2019. No entanto, em 71 partidas disputadas, o atleta marcou apenas 17 gols e não rendeu o esperado.
Curiosamente, o veterano de 31 anos chega na ex-equipe de Emiliano Rigoni, atacante do São Paulo contratado em 2021, e terá sua primeira oportunidade na La Liga.