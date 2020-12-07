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Alvo do Real Madrid deve informar saída do Salzburg até 15 de dezembro

Szoboszlai deve revelar desejo de sair do RB Salzburg até a próxima semana, enquanto clube merengue tem até o final deste ano para apresentar uma proposta pelo atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:52

Crédito: Szoboszlai pode estar próximo de saída do RB Salzburg (Divulgação Twitter/Rb Salzburg
O húngaro Szoboszlai é um dos nomes em ascensão do futebol europeu desta temporada. O meio-campista do RB Salzburg é alvo de interesse do Real Madrid e já foi especulado no Arsenal e no Milan. No entanto, para sair, o jogador deve informar o clube austríaco até o dia 15 de dezembro e a equipe pretendente deve apresentar uma oferta até o dia 31 de dezembro, informa o “The Athletic”.
A regra vale também em caso de Szoboszlai deixar o time atual apenas ao final da temporada. O atleta deve anunciar sua intenção de sair até o dia 30 de junho e o clube pretendente realizar uma proposta até o dia 15 de julho. O portal também confirma que a multa do jovem é de 25 milhões de euros (R$ 156,8 milhões).
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Além disso, o RB Salzburg iria ter reservado 20% do valor de uma futura venda do jogador. No último final de semana, o “Bild” publicou que o técnico Zidane já havia entrado em contato com o jovem para convencê-lo a atuar pelo Real Madrid a partir desta temporada.

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