Alvo do Manchester United na última janela, Sarr é elogiado por companheiro: 'É o nosso Messi'

Alvo do Manchester United na última janela de transferências, Ismaïla Sarr continua a viver um grande momento no Watford. As grandes atuações do senegalês fizeram com que Andre Gray, atacante do clube, tecesse grandes elogios ao jogador de 22 anos.

- É o nosso Messi. É só passar a bola para ele e deixá-lo fazer o que sabe de melhor. É uma besta jogando e vai nos garantir mais vitórias do que vocês imaginam. Este campeonato é muito fácil para ele, por isso espero que o consigamos manter em janeiro - disse.Na atual temporada, Sarr atuou em oito partidas com a camisa do Watford, marcou três gols e deu duas assistências. Ele é cotado em diversos clubes da Premier League, principalmente no Manchester United.