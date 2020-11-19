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Alvo do Manchester United na última janela, Sarr é elogiado por companheiro: 'É o nosso Messi'

Andre Gray, atacante do Watford, revelou achar que a segunda
divisão inglesa é muito fácil para o senegalês...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:48

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:48

Crédito: Divulgação/Watford
Alvo do Manchester United na última janela de transferências, Ismaïla Sarr continua a viver um grande momento no Watford. As grandes atuações do senegalês fizeram com que Andre Gray, atacante do clube, tecesse grandes elogios ao jogador de 22 anos.
- É o nosso Messi. É só passar a bola para ele e deixá-lo fazer o que sabe de melhor. É uma besta jogando e vai nos garantir mais vitórias do que vocês imaginam. Este campeonato é muito fácil para ele, por isso espero que o consigamos manter em janeiro - disse.Na atual temporada, Sarr atuou em oito partidas com a camisa do Watford, marcou três gols e deu duas assistências. Ele é cotado em diversos clubes da Premier League, principalmente no Manchester United.

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