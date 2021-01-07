Alvo do Manchester United, Grealish só deixará o Aston Villa por R$ 653 milhões

O Aston Villa não pretende facilitar a saída de Jack Grealish. Alvo do Manchester United, o jogador só deixará o clube caso chegue uma proposta no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 653 milhões), informa o "The Athletic".

No ano passado, Grealish renovou seu contrato com o Aston Villa e assinou até 2025. Vivendo um grande momento no clube, o inglês está valorizado devido as suas grandes atuações.Na atual temporada, Grealish participou de 16 partidas com a camisa do Aston Villa, marcou seis gols e deu nove assistências.