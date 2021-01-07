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Alvo do Manchester United, Grealish só deixará o Aston Villa por R$ 653 milhões

Pedida do clube inglês para liberar seu principal jogador é alta.
Ele renovou no último ano até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 11:49

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:49

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Aston Villa não pretende facilitar a saída de Jack Grealish. Alvo do Manchester United, o jogador só deixará o clube caso chegue uma proposta no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 653 milhões), informa o "The Athletic".
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
No ano passado, Grealish renovou seu contrato com o Aston Villa e assinou até 2025. Vivendo um grande momento no clube, o inglês está valorizado devido as suas grandes atuações.Na atual temporada, Grealish participou de 16 partidas com a camisa do Aston Villa, marcou seis gols e deu nove assistências.

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