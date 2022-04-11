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futebol

Alvo do Manchester United, Erik Ten Hag entra na mira do RB Leipzig

Atual treinador do Ajax é o principal nome para substituir Ralf Rangnick no comando dos Red Devils
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LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 12:10

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:10

O Manchester United ganhou concorrência na disputa pela contratação do técnico Erik Ten Hag. De acordo com o jornal inglês ‘Mirror’, o holandês, atualmente no Ajax, recebeu uma proposta do RB Leipzig.> Ronaldinho Gaúcho comenta saída de Messi do Barcelona: 'Nunca imaginei vê-lo com outra camisa'
O RB Leipzig teria oferecido um contrato milionário para acertar com o treinador. Ainda segundo o jornal, Erik Ten Hag estaria insatisfeito com a demora do Manchester United em preparar a proposta ao técnico.
Erik Ten Hag é o principal nome da diretoria do Manchester United para substituir Ralf Rangnick no comando da equipe. Em caso da negociação melar, o nome da vez deve ser Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain.
Crédito: RBLeipzignegociacomtreinadordoAjax(Foto:AFP

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