Alvo do Barcelona, Eric García também interessa ao Liverpool

Com contrato apenas até o final da atual temporada, Eric García já garantiu que não tem a intenção de renovar com o Manchester City. Alvo do Barcelona para a próxima temporada, o zagueiro espanhol também atrai o interesse do Liverpool.

De acordo com a imprensa inglesa, Jürgen Klopp enxerga no zagueiro espanhol a solução para os problemas defensivos enfrentados pelos Reds na temporada. Com as lesões de Van Dijk e Joe Gómez, Matip é o único zagueiro de origem com condições de jogo no elenco. Eric García seria fundamental para o treinador alemão.O Liverpool quer aproveitar a saída eminente de Eric García para contratar o jogador a um preço acessível ainda em janeiro. Porém, o mais provável é que o jogador retorne ao Barcelona, clube que o revelou.