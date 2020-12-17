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futebol

Alvo do Barcelona, Eric García também interessa ao Liverpool

Equipe inglesa enxerga o zagueiro espanhol como o solução para
os problemas defensivos enfrentados nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 14:16

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:16

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Com contrato apenas até o final da atual temporada, Eric García já garantiu que não tem a intenção de renovar com o Manchester City. Alvo do Barcelona para a próxima temporada, o zagueiro espanhol também atrai o interesse do Liverpool.
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De acordo com a imprensa inglesa, Jürgen Klopp enxerga no zagueiro espanhol a solução para os problemas defensivos enfrentados pelos Reds na temporada. Com as lesões de Van Dijk e Joe Gómez, Matip é o único zagueiro de origem com condições de jogo no elenco. Eric García seria fundamental para o treinador alemão.O Liverpool quer aproveitar a saída eminente de Eric García para contratar o jogador a um preço acessível ainda em janeiro. Porém, o mais provável é que o jogador retorne ao Barcelona, clube que o revelou.

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