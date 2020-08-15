Alvo do Barcelona, Eric García deixa no ar sua continuidade no City

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Eric García pode ter feito seu último jogo com a camisa do Manchester City. Pep Guardiola, treinador do clube, revelou que o zagueiro não queria renovar e, após o jogo, o ex-Barcelona despistou sobre sua permanência.

- A única coisa que posso dizer é que agora temos dias de descanso e então será resolvido. Não posso dizer nada agora, muito menos depois desta eliminação. Estamos muito tristes com esta derrota, viemos com o plano pensado para prejudicar o Lyon. Tivemos chances de marcar - disse à "Movistar Champions League".