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futebol

Alvo do Barcelona, Eric García deixa no ar sua continuidade no City

Zagueiro disse que "não pode revelar nada depois dessa eliminação"...

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 18:48
Crédito: Miguel A. Lopes / POOL / AFP
Eric García pode ter feito seu último jogo com a camisa do Manchester City. Pep Guardiola, treinador do clube, revelou que o zagueiro não queria renovar e, após o jogo, o ex-Barcelona despistou sobre sua permanência.
- A única coisa que posso dizer é que agora temos dias de descanso e então será resolvido. Não posso dizer nada agora, muito menos depois desta eliminação. Estamos muito tristes com esta derrota, viemos com o plano pensado para prejudicar o Lyon. Tivemos chances de marcar - disse à "Movistar Champions League".
- Trabalhamos há muitos anos e a linha é muito ascendente. Acreditamos que tínhamos uma grande oportunidade porque estávamos a três jogos de sermos campeões. A qualidade dos jogadores e de todo o staff é indiscutível. Ano após ano temos que continuar tentando e tenho certeza que vamos acabar conseguindo.

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