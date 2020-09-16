Alvo do Barcelona, Angeliño explica porque preferiu permanecer no RB Leipzig: 'Aqui me sinto bem'

Após uma boa segunda metade de temporada com a camisa do RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño foi especulado no Barcelona. No entanto, o espanhol, que pertence ao Manchester City, optou pela permanência no país germânico.
E em entrevista ao jornal "Bild", da Alemanha, o jogador explicou o porquê de preferir continuar em Leipzig a se mudar para a Catalunha. Segundo o jogador, os objetivos do clube alemão são os mesmos que os seus.
- É ótimo saber que um dos maiores clubes do mundo me quis. Mas na minha cabeça sempre tive claro para mim: eu queria ficar no RB Leipzig e não ir para outro clube, não importa de quem se trate. No Leipzig me sinto bem, os grandes objetivos do clube me fascinam e tenho muita vontade como o clube - disse Angeliño.
Angeliño chegou ao RB Leipzig no início de 2020 e atuou 18 vezes pelos Touros, marcando um gol e dando cinco assistências. Com o time alemão, o lateral-esquerdo chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo PSG.