Alvo do Barcelona, Angeliño explica porque preferiu permanecer no RB Leipzig: 'Aqui me sinto bem'

Crédito: Divulgação/Site oficial do RB Leipzig

Após uma boa segunda metade de temporada com a camisa do RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño foi especulado no Barcelona. No entanto, o espanhol, que pertence ao Manchester City, optou pela permanência no país germânico.

E em entrevista ao jornal "Bild", da Alemanha, o jogador explicou o porquê de preferir continuar em Leipzig a se mudar para a Catalunha. Segundo o jogador, os objetivos do clube alemão são os mesmos que os seus.

- É ótimo saber que um dos maiores clubes do mundo me quis. Mas na minha cabeça sempre tive claro para mim: eu queria ficar no RB Leipzig e não ir para outro clube, não importa de quem se trate. No Leipzig me sinto bem, os grandes objetivos do clube me fascinam e tenho muita vontade como o clube - disse Angeliño.