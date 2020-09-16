AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alvo do Barcelona, Angeliño explica porque preferiu permanecer no RB Leipzig: 'Aqui me sinto bem'
futebol

Alvo do Barcelona, Angeliño explica porque preferiu permanecer no RB Leipzig: 'Aqui me sinto bem'

Lateral fez boa campanha com o clube alemão, que chegou na semifinal da Champions...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 17:05
Crédito: Divulgação/Site oficial do RB Leipzig
Após uma boa segunda metade de temporada com a camisa do RB Leipzig, o lateral-esquerdo Angeliño foi especulado no Barcelona. No entanto, o espanhol, que pertence ao Manchester City, optou pela permanência no país germânico.
E em entrevista ao jornal "Bild", da Alemanha, o jogador explicou o porquê de preferir continuar em Leipzig a se mudar para a Catalunha. Segundo o jogador, os objetivos do clube alemão são os mesmos que os seus.
- É ótimo saber que um dos maiores clubes do mundo me quis. Mas na minha cabeça sempre tive claro para mim: eu queria ficar no RB Leipzig e não ir para outro clube, não importa de quem se trate. No Leipzig me sinto bem, os grandes objetivos do clube me fascinam e tenho muita vontade como o clube - disse Angeliño.
Angeliño chegou ao RB Leipzig no início de 2020 e atuou 18 vezes pelos Touros, marcando um gol e dando cinco assistências. Com o time alemão, o lateral-esquerdo chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo PSG.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
As cartas que o partido de Hartung tem na mesa após soltar a mão de Pazolini
Imagem de destaque
Corpo é encontrado às margens de estrada em Boa Esperança
Número de eleitores do Espírito Santo cresceu nas Eleições 2026
ES tem quase 3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026; veja perfil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados