Alvo do Arsenal, Thomas Partey se interessa em atuar pelo clube inglês

De olho no mercado de transferências, o Arsenal tenta a contratação do volante Thomas Partey, do Atlético de Madrid. E segundo informações do portal "Goal", a paquera pode se tornar em caso sério. De acordo com a publicação, o ganês de 27 anos tem interesse em atuar nos Gunners na próxima temporada.A questão que emperra a negociação, até o momento, é que os Colchoneros se mantêm irredutíveis e batem o pé dizendo que só vão liberar o atleta pelo valor de sua multa rescisória, estipulada em 50 milhões de euros (R$ 320 milhões).