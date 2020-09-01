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futebol

Alvo do Arsenal, Thomas Partey se interessa em atuar pelo clube inglês

Clube inglês tenta a contratação do volante ganês, mas esbarra nos valores do negócio...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 15:01
Crédito: AFP
De olho no mercado de transferências, o Arsenal tenta a contratação do volante Thomas Partey, do Atlético de Madrid. E segundo informações do portal "Goal", a paquera pode se tornar em caso sério. De acordo com a publicação, o ganês de 27 anos tem interesse em atuar nos Gunners na próxima temporada.A questão que emperra a negociação, até o momento, é que os Colchoneros se mantêm irredutíveis e batem o pé dizendo que só vão liberar o atleta pelo valor de sua multa rescisória, estipulada em 50 milhões de euros (R$ 320 milhões).
Para chegar a este valor, o Arsenal precisaria vender um jogador. O nome do atacante Lacazette interessa ao Atléti e pode entrar na negociação. Nesta terça-feira, os londrinos anunciaram a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, que estava no Lille.

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