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Alvo de racismo no início do ano, Marega se manifesta a favor de movimentos antirracistas

Jogador do Porto foi alvo de insultos em vitória do Porto sobre o Vitória de Guimarães em fevereiro. No Twitter, atleta pediu justiça por George Floyd e por francês morto em 2016...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 21:07

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 21:07

Crédito: AFP
Mais um jogador usou as redes sociais para se manifestar contra o racismo e apoiar as manifestações e movimentos antirracistas que tomam conta do mundo desde a última semana, especialmente após a morte do americano Geroge Floyd, homem negro que foi torturado por um policial branco.
Pelo Twitter, o atacante Moussa Marega, do Porto, compartilhou uma foto de uma manifestação marcada para esta terça-feira, na França, para pedir justiça por Adama Traoré, que foi morto no país em 2016, aos 24 anos, em circunstâncias semelhantes com a morte de George Floyd.
Um país sem justiça é um país que pede revolta - dizia parte da publicação.✊????? pic.twitter.com/vQHnEIcB9H— Moussa Marega (@marega91) June 1, 2020 Vale lembrar que Marega foi alvo de insultos racistas em fevereiro deste ano durante um jogo do Porto contra o Vitória de Guimarães. Após marcar o gol que deu a vitória aos Dragões, o jogador foi ofendido pela torcida do time da casa e, revoltado, deixou o campo.E MAIS:Manhã do Mercado: Barça quer promessa italiana, Vertonghen pode ir para a Itália, futuro de Alexis Sánchez...Desafio: você sabe o número certo da camisa destes 20 jogadores?Em jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casaGabriel Paulista se posiciona contra o racismo pelas redes sociaisBarcelona não libera Dembélé para se recuperar de lesão em Doha E MAIS:

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