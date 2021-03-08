Alvo de Liverpool e United, Raphinha diz estar feliz no Leeds

Raphinha vive um grande momento com a camisa do Leeds em sua primeira temporada na Premier League. Devido a boa fase, o atacante é especulado em clubes como Liverpool e Manchester United, mas o atleta afirmou, em entrevista à “Sky Sports”, que é feliz sob o comando do técnico Marcelo Bielsa.- O clube, as pessoas que trabalham aqui, a comissão e os jogadores ajudaram no meu desenvolvimento. Eu sou muito grato e sempre procuro fazer o melhor para eles. Eu estou muito feliz e me sinto adaptado. Nós sabemos que o Leeds pertence à Premier League e estaremos sempre procurando manter o clube aqui.