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futebol

Alvo de Liverpool e United, Raphinha diz estar feliz no Leeds

Atacante brasileiro é alvo de especulações do Liverpool e Manchester United em sua primeira temporada na Premier League. Jogador tem cinco gols e cinco assistências...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 09:55
Crédito: Leeds/Divulgação
Raphinha vive um grande momento com a camisa do Leeds em sua primeira temporada na Premier League. Devido a boa fase, o atacante é especulado em clubes como Liverpool e Manchester United, mas o atleta afirmou, em entrevista à “Sky Sports”, que é feliz sob o comando do técnico Marcelo Bielsa.- O clube, as pessoas que trabalham aqui, a comissão e os jogadores ajudaram no meu desenvolvimento. Eu sou muito grato e sempre procuro fazer o melhor para eles. Eu estou muito feliz e me sinto adaptado. Nós sabemos que o Leeds pertence à Premier League e estaremos sempre procurando manter o clube aqui.
> Veja a tabela da Premier League
O brasileiro foi um dos destaques do Rennes na última temporada e marcou história ao levar o time francês pela primeira vez na história a uma Champions League. Na atual temporada, o camisa 18 já anotou cinco gols e contribuiu com cinco assistências no Campeonato Inglês e é um dos maiores destaques deste ano.

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