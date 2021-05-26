Alvo de brincadeiras por conta do nome, Kúdela tem recurso negado e não jogará a Eurocopa

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Acusado de racismo por um adversário em duelo pela Liga Europa, o zagueiro Ondrej Kúdela não disputará a Eurocopa pela seleção da República Tcheca. Punido pela Uefa por dez partidas no mês de abril, o defensor teve um recurso negado pela entidade máxima do futebol europeu.

+ Veja a tabela da EurocopaSegundo o meio-campista Glen Kamara, do Rangers, o zagueiro que atua no Slavia Praga o chamou de "macaco" em jogo pelas oitavas de de final da Liga Europa, no dia 18 de março. Na ocasião, o finlandês também foi punido pela Uefa por ter agredido Kúdela.

Na última segunda-feira, a República Tcheca anunciou sua lista de convocados para a Eurocopa com uma vaga em aberto, justamente a que poderia ser ocupada por Kúdela. O técnico Jaroslav Silhavý, em entrevista coletiva, afirmou que esperaria a situação do zagueiro ser resolvida antes de fechar a relação, que precisa ser entregue à Uefa até a próxima terça-feira, dia 1º de junho.

- Vamos esperar que a situação em torno do apelo de Ondrej Kúdela contra a punição de dez jogos se desenvolva esta semana. Sentimos que a esperança provavelmente está baixa, mas não queremos bater a porta. Em qualquer caso, temos tempo para trabalhar com aquele lugar na lista até 1º de junho - disse.