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Alvo de brincadeiras por conta do nome, Kúdela tem recurso negado e não jogará a Eurocopa

Zagueiro tcheco do Slavia Praga foi punido por injúria racial pela Uefa e pegou gancho de dez partidas. Entidade negou recurso, e atleta não disputará o torneio de seleções...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 16:27
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Acusado de racismo por um adversário em duelo pela Liga Europa, o zagueiro Ondrej Kúdela não disputará a Eurocopa pela seleção da República Tcheca. Punido pela Uefa por dez partidas no mês de abril, o defensor teve um recurso negado pela entidade máxima do futebol europeu.
+ Veja a tabela da EurocopaSegundo o meio-campista Glen Kamara, do Rangers, o zagueiro que atua no Slavia Praga o chamou de "macaco" em jogo pelas oitavas de de final da Liga Europa, no dia 18 de março. Na ocasião, o finlandês também foi punido pela Uefa por ter agredido Kúdela.
Na última segunda-feira, a República Tcheca anunciou sua lista de convocados para a Eurocopa com uma vaga em aberto, justamente a que poderia ser ocupada por Kúdela. O técnico Jaroslav Silhavý, em entrevista coletiva, afirmou que esperaria a situação do zagueiro ser resolvida antes de fechar a relação, que precisa ser entregue à Uefa até a próxima terça-feira, dia 1º de junho.
- Vamos esperar que a situação em torno do apelo de Ondrej Kúdela contra a punição de dez jogos se desenvolva esta semana. Sentimos que a esperança provavelmente está baixa, mas não queremos bater a porta. Em qualquer caso, temos tempo para trabalhar com aquele lugar na lista até 1º de junho - disse.
Além das brincadeiras nas redes sociais, internautas fizeram um movimento para que o atleta fosse eleito o craque da partida em votação no site da "Globo". A intenção era que o locutor Galvão Bueno, que narrava a partida, falasse o nome do jogador em rede nacional por conta de um trocadilho.

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