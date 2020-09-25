Alvo da Roma, Smalling atrai interesse da Inter de Milão

Chris Smalling deve deixar o Manchester United em definitivo nesta janela de transferências. Alvo da Roma, o zagueiro inglês interessa à Inter de Milão, de acordo com a "Sky Sports". Smalling é visto pela diretoria da Inter de Milão como um possível substituto para a saída de Skriniar, que deve reforçar o Tottenham. Buscando se antecipar à Roma, o clube treinado por Conte já iniciou os contatos pelo zagueiro inglês.