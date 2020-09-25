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futebol

Alvo da Roma, Smalling atrai interesse da Inter de Milão

Zagueiro inglês deve deixar o Manchester United em definitivo nesta janela...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 17:00
Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP
Chris Smalling deve deixar o Manchester United em definitivo nesta janela de transferências. Alvo da Roma, o zagueiro inglês interessa à Inter de Milão, de acordo com a "Sky Sports". Smalling é visto pela diretoria da Inter de Milão como um possível substituto para a saída de Skriniar, que deve reforçar o Tottenham. Buscando se antecipar à Roma, o clube treinado por Conte já iniciou os contatos pelo zagueiro inglês.
Apesar de ter retornado ao Manchester United, Chris Smalling não deve permanecer no clube. O destino mais provável do jogador é um retorno à Itália, onde atuou na última temporada.

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