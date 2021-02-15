Álvaro revela que vai permanecer no Náutico

Após escapar do rebaixamento no sufoco, o Náutico projeta um 2021 mais tranquilo e tenta pinçar jogadores pontuais no elenco e segurar quem mostrou qualidade nas mãos de Hélio dos Anjos.
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Um dos atletas que devem ficar nos Aflitos é o atacante Álvaro, que está emprestado pelo Internacional, mas está com a renovação adiantada.
Em conversa com o ge, Álvaro revelou que já trabalha ao lado dos companheiros e revelou suas metas para a temporada.
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‘Vou renovar, vou ficar no Náutico até o final de 2021. Inclusive já me apresentei junto com o grupo e estou treinando normalmente. Em relação ao grupo, o primeiro objetivo é buscar o Pernambucano. Depois na Série B, temos que tomar como lição os erros que tivemos em 2020, focar mais e buscar o acesso nesta temporada’, afirmou.