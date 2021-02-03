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Álvaro González, acusado de racismo por Neymar, é multado por não usar máscara em aeroporto

Zagueiro que foi acusado por Neymar de racismo foi alvo de polêmica ao não usar máscara em aeroporto e xingou agente do local...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:47

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:47

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, foi alvo de mais uma das diversas polêmicas que o cercam. O jogador, que já foi acusado de racismo por Neymar, foi multado por não usar a máscara no aeroporto de Marselha e xingar um agente no local.
Veja a tabela do FrancêsSegundo notícias de Marselha, o zagueiro Álvaro González estava sem máscara no aeroporto, e foi repreendido por um agente, que orientou ao espanhol que usasse-a. Após a fala do agente, o jogador do Olympique de Marselha o xingou em alto e bom tom, sendo multado depois.​O acontecimento serve para aquecer ainda mais a tensão no Olympique de Marselha, que demitiu o seu treinador, o português André Villas-Boas. No último sábado, o clube francês foi alvo de protestos radicais de torcedores em seu centro de treinamento.
Em uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas e ainda sem um substituto para Villas-Boas, o Olympique de Marselha, que ocupa a nona colocação do Campeonato Francês, enfrenta o Paris Saint-Germain neste domingo, às 17h (de Brasília) no Orange Velodrome.

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