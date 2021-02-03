Álvaro González, acusado de racismo por Neymar, é multado por não usar máscara em aeroporto

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, foi alvo de mais uma das diversas polêmicas que o cercam. O jogador, que já foi acusado de racismo por Neymar, foi multado por não usar a máscara no aeroporto de Marselha e xingar um agente no local.

Veja a tabela do FrancêsSegundo notícias de Marselha, o zagueiro Álvaro González estava sem máscara no aeroporto, e foi repreendido por um agente, que orientou ao espanhol que usasse-a. Após a fala do agente, o jogador do Olympique de Marselha o xingou em alto e bom tom, sendo multado depois.​O acontecimento serve para aquecer ainda mais a tensão no Olympique de Marselha, que demitiu o seu treinador, o português André Villas-Boas. No último sábado, o clube francês foi alvo de protestos radicais de torcedores em seu centro de treinamento.