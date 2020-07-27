Alvaro deve deixar Lviv e tem propostas da Bulgária e Chipre

Crédito: Alvaro era o grande destaque do FC Lviv na Ucrânia (Divulgação/FC Lviv

O camisa 10 do FC Lviv, Alvaro, está próximo de acertar sua saída da equipe ucraniana para a próxima temporada. O meio-campista brasileiro está com propostas do futebol da Bulgária e do Chipre após um desentendimento com o treinador Giorgi Tsetsadze que não relacionou o principal jogador do elenco nas três últimas partidas do clube.

Segundo Alvaro, o problema aconteceu após ter sido substituído em duas ocasiões e ter saído de campo chateado, mas que não tem problemas com o comandante. Além disso, os problemas psicológicos causados pela pandemia da Covid-19 e o fato de ficar meses sem ver a família e estar tão longe de casa foram fatores que contribuíram para este momento.

- Não houve briga com o treinador. Eu vinha com uma sequência de diversos jogos sem ser substituído, então quando ele me tirou por duas partidas consecutivas, eu fiquei chateado e sai sem cumprimentá-lo, pois estava triste com o meu desempenho, pois meu jogo não estava fluindo da forma como eu gostaria dentro de campo. Estou chateado pela maneira como posso deixar o clube, mas feliz pela forma que entreguei o meu melhor dentro e campo.

Para o meio-campista, uma mudança de ares pode ser positivo para que sua carreira dê uma nova guinada após sua primeira experiência no futebol europeu. - É importante mudar. Eu acredito que no Lviv dei o meu melhor, mas acredito que uma mudança é muito importante na carreira de um jogador e tudo pode dar ainda mais certo. Talvez eu me aproxime de jogar uma competição europeia, é o que planejo para o meu futuro.