Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alvaro deve deixar Lviv e tem propostas da Bulgária e Chipre

Meio-campista brasileiro se desentendeu com o treinador após ser substituído duas vezes, se desculpou no vestiário, mas acredita que mudança de ar pode ser positiva...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2020 às 16:00
Crédito: Alvaro era o grande destaque do FC Lviv na Ucrânia (Divulgação/FC Lviv
O camisa 10 do FC Lviv, Alvaro, está próximo de acertar sua saída da equipe ucraniana para a próxima temporada. O meio-campista brasileiro está com propostas do futebol da Bulgária e do Chipre após um desentendimento com o treinador Giorgi Tsetsadze que não relacionou o principal jogador do elenco nas três últimas partidas do clube.
Segundo Alvaro, o problema aconteceu após ter sido substituído em duas ocasiões e ter saído de campo chateado, mas que não tem problemas com o comandante. Além disso, os problemas psicológicos causados pela pandemia da Covid-19 e o fato de ficar meses sem ver a família e estar tão longe de casa foram fatores que contribuíram para este momento.
- Não houve briga com o treinador. Eu vinha com uma sequência de diversos jogos sem ser substituído, então quando ele me tirou por duas partidas consecutivas, eu fiquei chateado e sai sem cumprimentá-lo, pois estava triste com o meu desempenho, pois meu jogo não estava fluindo da forma como eu gostaria dentro de campo. Estou chateado pela maneira como posso deixar o clube, mas feliz pela forma que entreguei o meu melhor dentro e campo.
Para o meio-campista, uma mudança de ares pode ser positivo para que sua carreira dê uma nova guinada após sua primeira experiência no futebol europeu. - É importante mudar. Eu acredito que no Lviv dei o meu melhor, mas acredito que uma mudança é muito importante na carreira de um jogador e tudo pode dar ainda mais certo. Talvez eu me aproxime de jogar uma competição europeia, é o que planejo para o meu futuro.
Camisa 10 clássico, que gosta de participar do jogo, ter a bola, driblador, passador e marcador de gols, foram três tentos e três assistências em 18 jogos na temporada, Alvaro acredita que sua adaptação em um próximo destino será mais fácil após ter ficado um ano e meio na Ucrânia. Enquanto isso, o brasileiro aguarda para decidir seu futuro de maneira oficial e espera dar resultados para seu novo clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados