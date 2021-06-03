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Aluguel, visibilidade e estrutura: os motivos do 'sim' do Botafogo para a Copa América no Nilton Santos

Estádio do Alvinegro terá contato com a quinta competição de cunho internacional desde a sua criação; clube terá custos de locomoção arcados pela CBF...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 06:00
Crédito: Reginaldo Pimenta/RawImage
Foram poucas horas de negociação e conversas até que o Botafogo dissesse "sim" e aceitasse o pedido da CBF em ceder o Estádio Nilton Santos para ser uma das sedes da Copa América, que será realizada no Brasil. Mesmo que o Alvinegro tenha que buscar um novo estádio para jogar - São Januário é o plano A -, a diretoria resolveu aceitar.
O primeiro fator levado em consideração foi a visibilidade. Como a presença de público ainda é pouco provável - e, se acontecer, será em menor escala -, o estádio, que é todo caracterizado nas cores do Botafogo, estará visível a todo momento nas partidas, treinamentos e dias de duelos.
Isto sem contar com a óbvia promoção "apenas" em participar do torneio. O Estádio Nilton Santos terá contato com o quinto campeonato de cunho internacional desde a sua inauguração. Antes, a arena sediou Jogos Militares, Jogos Olímpicos, Jogos Paraolímpicos e Pan-Americano.A parte financeira também pesou. A CBF, que entrou em contato com o Botafogo pedindo a "participação" do Nilton Santos, arcará com todos os tipos de despesa, manutenção e remodelação do estádio. O Alvinegro também ganhará dinheiro pelo aluguel nos jogos - vale lembrar que estão previstas duas partidas no local.
O gramado do Estádio Nilton Santos, atualmente desgastado pelo excesso de partidas, passará por uma mudança visando a disputa da Copa América. O plantio será melhorado para que sejam apresentadas melhores condições de jogos. O Botafogo enxerga isto com bons olhos, já que aproveitará a estrutura deixada após a competição de seleções.
Como o Glorioso terá que mudar, pelo menos, duas partidas da Série B como mandante de lugar, também será de responsabilidade da CBF cuidar disto. A entidade custeará locomoção e aluguéis para a equipe dona da arena em que o Alvinegro jogar. São Januário é o Plano A da diretoria do clube de General Severiano.

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