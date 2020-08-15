Alta pedida salarial atrasa renovação de Ibrahimovic com o Milan

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Zlatan Ibrahimovic ainda não resolveu seu futuro. De acordo com a imprensa italiana, o atacante sueco fez uma contraproposta muito elevada à oferta feita pelo Milan.

Os italianos ofereceram um contrato avaliado em 6 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 38 milhões), mas o sueco pretende receber 7.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões).