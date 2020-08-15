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futebol

Alta pedida salarial atrasa renovação de Ibrahimovic com o Milan

Clube italiano tenta estender o vínculo, mas o atacante sueco
fez uma contraproposta muito acima do oferecido...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 18:15

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:15

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Zlatan Ibrahimovic ainda não resolveu seu futuro. De acordo com a imprensa italiana, o atacante sueco fez uma contraproposta muito elevada à oferta feita pelo Milan.
Os italianos ofereceram um contrato avaliado em 6 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 38 milhões), mas o sueco pretende receber 7.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões).
Novas conversas são esperadas para os próximos dias e o desejo de renovação é mútuo. Na atual temporada, Ibrahimovic atuou em 20 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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