Alta pedida salarial atrasa renovação de Ibrahimovic com o Milan

Zlatan Ibrahimovic ainda não resolveu seu futuro. De acordo com a imprensa italiana, o atacante sueco fez uma contraproposta muito elevada à oferta feita pelo Milan.
Os italianos ofereceram um contrato avaliado em 6 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 38 milhões), mas o sueco pretende receber 7.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões).
Novas conversas são esperadas para os próximos dias e o desejo de renovação é mútuo. Na atual temporada, Ibrahimovic atuou em 20 jogos, marcou 11 gols e deu cinco assistências.