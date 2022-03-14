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Alphonso Davies se recupera de miocardite após Covid-19 e volta a treinar no Bayern de Munique

Lateral, que não entra em campo desde dezembro, teve diagnosticada a inflamação no coração em janeiro. Atleta realiza trabalhos individuais e não tem data para voltar a jogar...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 20:38

Publicado em 14 de Março de 2022 às 20:38

Uma boa notícia tomou conta do noticiário do Bayern de Munique neste início de semana. O lateral-esquerdo Alphonso Davies voltou a treinar no CT da equipe bávara depois de ficar afastado dos gramados por dois meses. Em janeiro, o canadense teve diagnosticada uma miocardite após testar positivo para a Covid-19.No último domingo, o jogador de 21 anos anos foi a campo no centro de treinamentos Säbener Strasse, mas apenas deu voltas no gramado. Nesta segunda-feira, porém, o ala chegou a trabalhar com bola, mesmo que em um trabalho individual.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga Apesar de voltar aos trabalhos, Davies ainda não tem uma data para voltar a jogar. A última partida do lateral foi no dia 17 de dezembro, em vitória por 4 a 0 sobre o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão. Técnico do Bayern, Julian Nagelsmann falou sobre a situação do atleta no último sábado.
+ Fred dá linda assistência, Neymar desencanta, Gerson marca… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
- O inchaço do músculo cardíaco de Davies desapareceu. Ele voltará gradualmente se juntará à equipe nas próximas três ou quatro semanas. Por enquanto, Davies terá apenas de suportar uma carga de trabalho moderada - disse o treinador após o empate do Bayern com o Hoffenheim.
Crédito: AlphonsoDaviesemtreinonoBayerndeMuniquenestasegunda-feira(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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