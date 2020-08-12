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Alphonso Davies não treina e é dúvida para jogo contra Barcelona

Lateral esquerdo está com problema nos músculos adutores e irá passar por sessões de fisioterapia. Caso não tenha condições, Alaba voltará para posição de origem e Sule na zaga...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 10:54

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 10:54

Crédito: Divulgação/Twitter
O lateral esquerdo Alphonso Davies foi baixa no treino do Bayern de Munique nesta quarta-feira e é dúvida para o duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Segundo o comunicado do clube alemão, o canadense descansou por conta de dores na região do músculo adutor e o atleta passará por sessões de fisioterapia.O substituto natural de Davies é Alaba, que tem atuado mais como zagueiro por conta da surpresa positiva que tem sido o jovem de 19 anos na temporada. Dessa forma, o austríaco voltaria para sua posição de origem, enquanto Sule formaria dupla de zaga com Boateng. O quarteto terá Kimmich na lateral direita por conta da ausência de Pavard, machucado.
Outra dúvida para o técnico Hansi-Flick é quem começará jogando entre Coman e Perisic, pois o francês não tem condições de jogo garantidas até o momento. A partida será realizada em jogo único nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), e promete grandes emoções.

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