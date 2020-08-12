Alphonso Davies não treina e é dúvida para jogo contra Barcelona

O lateral esquerdo Alphonso Davies foi baixa no treino do Bayern de Munique nesta quarta-feira e é dúvida para o duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Segundo o comunicado do clube alemão, o canadense descansou por conta de dores na região do músculo adutor e o atleta passará por sessões de fisioterapia.O substituto natural de Davies é Alaba, que tem atuado mais como zagueiro por conta da surpresa positiva que tem sido o jovem de 19 anos na temporada. Dessa forma, o austríaco voltaria para sua posição de origem, enquanto Sule formaria dupla de zaga com Boateng. O quarteto terá Kimmich na lateral direita por conta da ausência de Pavard, machucado.