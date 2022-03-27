Alphonso Davies fala sobre volta aos gramados após miocardite: 'Pronto para o trabalho'

Recuperado de uma miocardite após testar positivo para a Covid-19 no início do ano, o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, celebrou o retorno às atividades. O jogador canadense precisou ficar dois meses afastado das atividades, mas retornou aos treinos há duas semanas.- Estou feliz por voltar à Säbener Strasse (CT do Bayern de Munique). A recuperação está correndo bem até agora. Não tenho problemas com os meus músculos e o coração, mas ainda não estou 100%. Estou feliz por poder voltar a treinar e por estar pronto para o trabalho - declarou o jogador ao site do clube.

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Davies ainda não tem previsão de quando será novamente relacionado para uma partida oficial, mas a expectativa é que isso ocorra em breve. A última vez que o atleta entrou em campo foi no dia 17 de dezembro, quando o Bayern bateu o Wolfsburg por 4 a 0, no Campeonato Alemão.

- Estou dando o meu melhor. Estou trabalhando em estreita colaboração com o departamento médico e a equipe de reabilitação. E estou treinando muito, muito duro com e sem bola, fazendo muita corrida, treinamento de força. Eu espero poder ajudar a equipe novamente o mais breve - disse.

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Davies falou também sobre como foram as últimas semanas, depois que teve diagnosticada a miocardite, que é uma inflamação no coração. Segundo o atleta, foram dias difíceis.

- As últimas quatro a oito semanas foram muito chatas e difíceis para a minha mente. Fiz muita música no meu estúdio. Minha família está aqui há muito tempo e visitei minha namorada em Paris uma ou duas vezes. Fora isso é esperar, esperar e esperar - finalizou.