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  • Alphonso Davies fala sobre volta aos gramados após miocardite: 'Pronto para o trabalho'
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Alphonso Davies fala sobre volta aos gramados após miocardite: 'Pronto para o trabalho'

Jogador de 21 anos do Bayern de Munique sofreu inflamação no coração em janeiro, após testar positivo para a Covid-19, e precisou ficar longe dos treinamentos por dois meses...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 13:19
Recuperado de uma miocardite após testar positivo para a Covid-19 no início do ano, o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, celebrou o retorno às atividades. O jogador canadense precisou ficar dois meses afastado das atividades, mas retornou aos treinos há duas semanas.- Estou feliz por voltar à Säbener Strasse (CT do Bayern de Munique). A recuperação está correndo bem até agora. Não tenho problemas com os meus músculos e o coração, mas ainda não estou 100%. Estou feliz por poder voltar a treinar e por estar pronto para o trabalho - declarou o jogador ao site do clube.
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Davies ainda não tem previsão de quando será novamente relacionado para uma partida oficial, mas a expectativa é que isso ocorra em breve. A última vez que o atleta entrou em campo foi no dia 17 de dezembro, quando o Bayern bateu o Wolfsburg por 4 a 0, no Campeonato Alemão.
- Estou dando o meu melhor. Estou trabalhando em estreita colaboração com o departamento médico e a equipe de reabilitação. E estou treinando muito, muito duro com e sem bola, fazendo muita corrida, treinamento de força. Eu espero poder ajudar a equipe novamente o mais breve - disse.
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Davies falou também sobre como foram as últimas semanas, depois que teve diagnosticada a miocardite, que é uma inflamação no coração. Segundo o atleta, foram dias difíceis.
- As últimas quatro a oito semanas foram muito chatas e difíceis para a minha mente. Fiz muita música no meu estúdio. Minha família está aqui há muito tempo e visitei minha namorada em Paris uma ou duas vezes. Fora isso é esperar, esperar e esperar - finalizou.
Crédito: DaviesdevevoltaraserrelacionadoparaumjogodoBayernembreve(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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