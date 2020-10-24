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futebol

Alphonso Davies deve perder de seis a oito semanas por lesão no tornozelo

Lateral esquerdo se machucou com apenas dois minutos de partida contra o Frankfurt...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 13:38
Crédito: Divulgação/Twitter
O lateral esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, não teve sorte durante o duelo contra o Frankfurt e foi substituído com apenas dois minutos de partida com lesão no tornozelo. A expectativa é de que o canadense perca de seis a oito semanas. Com isso, Lucas Hernández irá ganhar a posição do jovem de 19 anos.
- Ele tem uma lesão no ligamento. Esperamos de seis a oito semanas de ausência. Quando um jogador dessa qualidade se machuca, dói - afirmou o técnico Hansi-Flick.
Com o resultado parcial, Davies não deve poder participar de todo o restante da fase de grupo da Liga dos Campeões. Apesar da lesão, o Bayern conseguiu uma vitória imponente sobre o Frankfurt neste sábado por 5 a 0 com show de Lewandowski.

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