Alphonso Davies deve perder de seis a oito semanas por lesão no tornozelo

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O lateral esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, não teve sorte durante o duelo contra o Frankfurt e foi substituído com apenas dois minutos de partida com lesão no tornozelo. A expectativa é de que o canadense perca de seis a oito semanas. Com isso, Lucas Hernández irá ganhar a posição do jovem de 19 anos.

- Ele tem uma lesão no ligamento. Esperamos de seis a oito semanas de ausência. Quando um jogador dessa qualidade se machuca, dói - afirmou o técnico Hansi-Flick.